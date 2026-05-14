Ледовый стадион отремонтируют в Балашихе

Продлить сезон катания, обеспечить качественный лед даже в теплую зиму и создать современное пространство для спорта и отдыха — такие задачи поставили перед масштабной реконструкцией стадиона «Керамик» в городском округе Балашиха. Перспективы обновления объекта 12 мая обсудили депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов и депутат Совета депутатов Балашихи Николай Говричев.

Одним из направлений проекта станет развитие ледовой инфраструктуры. Рассматривается возможность установки современного холодильного оборудования для катка. Такая система позволит значительно увеличить продолжительность ледового сезона, поддерживать стабильное качество покрытия независимо от погодных условий и сделать занятия более комфортными и безопасными.

«Реконструкция стадиона реализуется в рамках Народной программы Единой России. Проект предусматривает строительство нового технического здания с раздевалками для хоккеистов и футболистов, помещениями для хранения инвентаря и спортивным залом», — отметил депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов.

Также на территории «Керамика» планируется реконструкция бассейна, обновление хоккейной, баскетбольной и волейбольной площадок, модернизация футбольного поля с заменой покрытия и установкой новых трибун и комплексное благоустройство территории с прогулочными зонами.

«Отдельное внимание уделят инженерной инфраструктуре. Проектом предусмотрены обновление коммуникаций, усиление гидроизоляции и решение проблемы подтопления технических помещений. В настоящее время специалисты завершают этап подготовки и детальной проработки проектных решений», — прокомментировал депутат Совета депутатов Балашихи Николай Говричев.

После реализации проекта стадион «Керамик» должен стать одной из современных спортивных площадок Балашихи, объединяющей возможности для профессиональных тренировок и активного семейного отдыха.