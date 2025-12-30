Ледовый спектакль «Щелкунчик» покажут в Воскресенске 10 января

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск

Новогоднее шоу под художественным руководством Татьяны Навки и Петра Чернышева жители Подмосковья смогут увидеть с 9 по 18 января на катках региона. В Воскресенске спектакль «Щелкунчик» состоится 10 января в 20:00 на катке, расположенном на Новлянской ривьере.

Зрители увидят захватывающее преставление, основанное на сюжете знаменитой сказки Эрнста Гофмана. Главные роли исполнят звезды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы.  Спектакль удивит мультимедийными эффектами, технически сложными трюками и потрясающей хореографией.

Мероприятие организовано стала АНО «МосОблПарк» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Вход на спектакль будет бесплатным.

Ранее губернатор Подмосковья  Андрей Воробьев  напомнил, что на сайте  welcome.mosreg.ru  есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

