Ледовый спектакль «Щелкунчик» покажут в Воскресенске 10 января

Новогоднее шоу под художественным руководством Татьяны Навки и Петра Чернышева жители Подмосковья смогут увидеть с 9 по 18 января на катках региона. В Воскресенске спектакль «Щелкунчик» состоится 10 января в 20:00 на катке, расположенном на Новлянской ривьере.

Зрители увидят захватывающее преставление, основанное на сюжете знаменитой сказки Эрнста Гофмана. Главные роли исполнят звезды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы. Спектакль удивит мультимедийными эффектами, технически сложными трюками и потрясающей хореографией.

Мероприятие организовано стала АНО «МосОблПарк» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Вход на спектакль будет бесплатным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.