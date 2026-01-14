Ледовый спектакль «Щелкунчик» показали в Воскресенске

Новогоднее шоу Татьяны Навки и Петра Чернышева успело полюбиться многим жителям Подмосковья. В Воскресенске хорошо знакомую с детства сказку Гофмана показали на новом катке в Новлянской ривьере.

Главными героями красочного ледового спектакля были профессиональные спортсмены мирового уровня. Двукратные олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков поделились своими впечатлениями о воскресенской публике.

«Перед такой аудиторией очень приятно выступать, хочется на максимум показать нашу сказку, хотя мы где-то уже устали. Силы нам придавала поддержка воскресенских зрителей, за что им спасибо», — сказали фигуристы.

Роль Мари в постановке исполнила Альбина Герасимова — одна из перспективных фигуристок Подмосковья. Юная спортсменка из Балашихи в прошлом году успешно выступила на первенстве России и вошла в число 11-ти сильнейших в стране.