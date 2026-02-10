Ледовый спектакль с участием звезд фигурного катания прошел в Чехове

Шоу «Щелкунчик» в постановке Татьяны Навки и Петра Чернышева собрало почти три тысячи зрителей. Мероприятие состоялось 7 февраля при поддержке губернатора Подмосковья в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

В представлении было задействовано 45 артистов — от юных фигуристов до действующих чемпионов России и мира. Особое украшение шоу составило выступление серебряных призеров Олимпийских игр Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, которые отметили очень теплый прием публики.

Фигуристка Софья Леонтьева поделилась, что лед был отличный, а атмосфера в зале — чудесная. Зрители, среди которых было много семей, признались, что с нетерпением ждали этот спектакль. Местная жительница Татьяна Быковская пришла с детьми, чтобы получить яркие впечатления, а супруги Егор и Дарья выразили надежду, что таких объединяющих мероприятий будет больше.

Спектакль, поставленный по музыке Петра Чайковского, подарил зрителям незабываемые эмоции и стал главным культурным событием выходных, подтвердив, что подобные события не только радуют, но и объединяют жителей.