Ледовый спектакль прошел в Серпухове

7 февраля в Серпухове состоялся ледовый спектакль под руководством прославленных фигуристов Татьяны Навки и Петра Чернышева. На лед вместе с ними вышли выдающиеся российские спортсмены, чемпионы Европы и мира, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Мероприятие было организовано автономной некоммерческой организацией «МосОблПарк» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и прошло в рамках губернаторского проекта #ЗимаВПодмосковье.

«Мы постарались создать максимально комфортные условия: чтобы зрители могли насладиться спектаклем, а артисты — чувствовать себя уверенно. Такие мероприятия — важная часть нашей работы по развитию спорта и культурного досуга. Будем и дальше совершенствовать инфраструктуру, строить современные площадки и поддерживать юные таланты», — подчеркнул Алексей Шимко.