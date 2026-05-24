Ледовый спектакль показали в Серпухове

23 мая на Ледовой арене поселка Пограничный в Серпухове прошел ледовый спектакль, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На лед вышли 25 юных фигуристов, которые представили постановку в память о погибших на фронте.

Патриотическую программу впервые провели на площадке Ледовой арены в поселке Пограничный. Центральной частью вечера стала композиция с огнем памяти. Юные спортсмены через музыку, хореографию и сценические номера рассказали о трагических событиях военных лет и подвиге советского народа. Для многих зрителей выступление стало одним из самых эмоциональных событий вечера.

Перед началом ледового спектакля к гостям обратились председатель Совета депутатов городского округа Серпухов Михаил Шульга и начальник Управления молодежной политики, физической культуры и спорта Ирина Сторожук. В числе почетных гостей также была заместитель руководителя Серпуховского отделения Ассоциации ветеранов СВО, депутат окружного Совета Юлия Громова.

«Сегодня особенно важно сохранять память о поколении победителей и передавать ее детям. Через такие постановки молодежь узнает историю своей страны и учится уважать подвиг защитников Отечества», — отметил Михаил Шульга.

Во время выступления фигуристы представили несколько тематических номеров. Постановка была посвящена солдатам, которые не вернулись с войны. Дети показали истории о разлуке, ожидании и памяти, сохранив атмосферу уважения к событиям военных лет.

Организаторами ледового спектакля выступили стадион «Спартак» и Центр развития фигурного катания «Кристальный лед».