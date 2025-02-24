Ледовый манеж стадиона «Старт» открыли после капремонта в Ногинске

Новую ледовую арену открыли в Богородском округе после капремонта. Площадку уже опробовали фигуристы и хоккеисты.

Открытие ледовой арены завершило капитальный ремонт легендарного стадиона. Ранее, летом, матчем легенд российского футбола был торжественно открыт новый современный стадион.

В этот раз большой подарок преподнесли для любителей хоккея и фигурного катания. Протестировать новый лед вышли молодые хоккеисты Богородского округа и ребята из Королева.

В торжественном открытии принял участие заместитель главы Богородского округа Алексей Тимошин. Поприветствовал участников, пожелал командам удачи и упорства, ровного льда и безопасной игры.

Теперь у профессионалов и любителей спорта появилась возможность тренироваться и проводить игры на высоком уровне. Под ареной установлено холодильное оборудование, которое поддерживает температуру не больше +5°.

Помимо этого, на стадионе «Старт» есть футбольное поле с подогревом, мини-футбольное пространство, беговые дорожки, воркаут, волейбольная площадка.