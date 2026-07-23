Ледовый каток откроют после ремонта в Лобне 24 июля

В Лобне завершился ремонт ледового катка Дворца спорта. После обновления объект вновь готов принимать посетителей, а торжественное открытие состоится 24 июля в 17:00.

В день открытия для жителей и гостей города подготовили праздничную программу и бесплатную «Дискотеку на льду». Принять участие смогут все желающие.

Во время ремонта специалисты впервые с момента открытия спортивного комплекса полностью обновили холодильное оборудование. Старые установки демонтировали и заменили современными агрегатами с системой рекуперации, которая позволяет использовать избыточное тепло холодильного контура для нужд объекта и снижает энергозатраты. Кроме того, новое оборудование работает значительно тише, что делает пребывание на катке более комфортным для спортсменов и зрителей.

Дворец спорта «Лобня» расположен по адресу: улица Ленина, дом 65, строение 3. Каток входит в состав городского спортивного кластера вместе с физкультурно-оздоровительным комплексом «Флагман» и Дворцом спорта. Здесь проходят массовые катания, работают секции фигурного катания и хоккея, а также проводятся спортивные и культурные мероприятия.