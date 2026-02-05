Ледовый дворец в Дмитрове: завершен ремонт коридора

В Ледовом дворце города Дмитров подрядчик завершил обновление коридора на первом этаже. В правом крыле здания рабочие уложили специальное напольное покрытие, которое позволит спортсменам удобно передвигаться на коньках.

На стенах коридора установили антивандальные панели. Также была заменена система отопления и установлена современная система видеонаблюдения. Подрядчик заменил все двери, смонтировал новый потолок и установил новую систему освещения.

Ранее во Дворце обновили спортивные раздевалки и заменили кровлю спортсооружения. Рабочие заменили гидроизоляцию, теплоизоляцию и пароизоляцию, уложили двухслойный кровельный материал и заменили воронки водосточных труб.

Бассейн «Дельфин» также стал комфортнее для посетителей. В здании отремонтировали фойе, а над чашей бассейна смонтировали крышу из современного прозрачного поликарбоната. Это улучшило микроклимат помещения и снизило теплопотери.

Сегодня на базе спорткомплекса «Дмитров» занимаются воспитанники отделения спортивной школы олимпийского резерва имени Демченко. Здесь проводятся игры всероссийского и регионального уровня, матчи Любительской и Студенческой хоккейных лиг.

В планах дирекции спорткомплекса — провести в этом году косметический ремонт главного холла Ледового дворца. Также в рамках инициативного бюджетирования будет отремонтирован холл в яхромском бассейне «Кашалот».