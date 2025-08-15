Новый ледовый дворец построят в Воскресенске к 2028 году. Он войдет в состав спорткомплекса «Химик».

Ледовый дворец возведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Подрядчика для проведения работ уже определили, им станет компания «Триумф».

Сооружение станет частью спортивного комплекса «Химик». В его состав войдет стадион, ледовая арена с трибунами на 5,5 тысячи мест, а также тренажерные залы, тренерские, судейские, раздевалки, душевые и другие помещения.

«Строительство арены — это большое событие для Воскресенска, где каждый житель в той или иной степени связан с хоккеем», — отметили в региональном Минстрое.

На территории комплекса разместят зоны отдыха и парковочные места.