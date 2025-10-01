Ледовый дворец построят в Новлянском микрорайоне в Воскресенске в 2028 году

В Новлянском микрорайоне Воскресенска началась подготовка к возведению нового ледового дворца. Работы ведутся по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социнфраструктуры» в рамках нацпроекта «Семья».

Сейчас строители выравнивают площадку, делают подъездные дороги и готовят места для хранения материалов. На объект уже завезли первую технику. В ближайшее время начнут устанавливать забор и разрабатывать котлован.

Будущий ледовый дворец станет частью спорткомплекса «Химик», в который входят стадион, спортзал и другие арены. Новый объект будет включать ледовую арену с гостиницей.

На арене обустроят трибуны на 5,5 тысячи зрителей, тренировочные залы, бросковую зону, хореографический зал, раздевалки, душевые, комнаты для тренеров и судей. Вокруг здания также сделают благоустроенную территорию с зонами отдыха и парковкой. Завершить строительство планируют в 2028 году.