Ледовый дворец построят в Истре в 2027 году

В Истре утвержден план строительства ледового дворца. Сейчас ведутся проектно-изыскательные работы, их завершат в июне 2026 года, а в июле начнется возведение объекта.

Физкультурно‑оздоровительный комплекс планируют открыть в микрорайоне «Полево» в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование проекта осуществляется за счет областного и федерального бюджетов.

Согласно проекту, это будет современная ледовая арена стандартного размера — 60 х30 метров — с трибунами для зрителей. Кроме того, там оборудуют раздевалки, зал подготовки, помещения для сушки инвентаря, тренерские и судейские комнаты. Также будет открыт прокат коньков, буфет и зал хореографии.

Завершение возведения ледового дворца запланировано на декабрь 2027 года.