Ледовую арену реконструировали в поселке Пограничный под Серпуховом

Ледовая арена в поселке Пограничный начала свою работу после завершения реконструкции. В ходе обновления было установлено новое холодильное оборудование, приобретена современная ледозаливочная машина и установлено информационное табло. Также были заменены борта, стекла и скамейки для игроков и судей.

Теперь обновленная арена станет центром зимних видов спорта: здесь возобновились тренировки по хоккею и фигурному катанию, а также созданы условия для свободного катания и проведения спортивных соревнований.

Первыми на новом льду вышли студенческие хоккейные команды «Губернский колледж» из Серпухова и «Кремлевские курсанты» из Москвы. В напряженном и зрелищном матче победу одержала команда «Губернский колледж».

Глава городского округа Сергей Никитенко поблагодарил всех инициаторов обновления арены, включая председателя окружного совета Михаила Шульгу, Народного учителя России, Почетного гражданина Московской области и Серпухова Александра Лысикова, директора Губернского колледжа, а также президента Федерации хоккея городского округа Олега Агенкова.