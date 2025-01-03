Ледовое шоу Татьяны Навки состоится в Балашихе 5 января

Известная олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка и призер чемпионата четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев подготовили премьеру «Новогодний самовар» для жителей Балашихи.

Это душевная история о теплых зимних встречах. На льду зрители увидят олимпийскую чемпионку Аделину Сотникову, мастера спорта Максима Ковтуна, танцевальный дуэт Александры Степановой и Ивана Букина и других фигуристов.

Шоу состоится в Пестовском парке в микрорайоне Железнодорожный 5 января в 19:30. Вход свободный.

Напомним, с 1 декабря в Московской области проходят мероприятия проекта «Зима в Подмосковье». Благодаря ему жители и гости региона смогут посмотреть бесплатные ледовые спектакли с участием звезд фигурного катания. Всего в сезоне-2024/2025 в Подмосковье известные фигуристы представят 29 спектаклей в различных муниципалитетах региона.