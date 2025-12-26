Ледовое шоу Татьяны Навки бесплатно покажут в Химках

Зрителей ждет захватывающий сюжет, изящество фигурного катания и выступления звезд мирового уровня. Представление пройдет 9 января в 20:00. Вход свободный.

Мероприятие организовано АНО «МосОблПарк» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Этой зимой открыли седьмой сезон Театрального катка. Он традиционно остается любимым местом для зимнего отдыха химчан и гостей округа. В этом сезоне его площадь увеличили. В павильоне рядом можно арендовать коньки, воспользоваться пунктом заточки или услугами инструкторов. Для удобства посетителей работают теплые раздевалки, кафе-павильон и отдельная детская зона.