Ледовое шоу со звездами фигурного катания прошло в Наро-Фоминске

Представление «Сказ о Руси» состоялось 14 февраля в центральном парке имени В. В. Воровского. Проект возглавила олимпийская чемпионка Ирина Слуцкая, которая лично вышла на лед вместе с командой.

В спектакле приняли участие известные фигуристы Юко Кавагути, Ясмина Кадырова и Илья Миронов. Подготовка шоу заняла почти год.

Зрителям показали историю о молодом князе, Зиме и волшебных птицах Льда и Огня. Герои учили стихии жить в гармонии, напоминая о важности добра и любви. В постановке соединились элементы фигурного катания, акробатики и жонглирования.

Вход для всех желающих был свободным, поэтому сотни жителей и гостей округа смогли увидеть выступление в семейной атмосфере. Глава муниципалитета Роман Шамнэ отметил, что каждый, кто побывал на трибунах, остался в восторге.

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Зима в Подмосковье» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.