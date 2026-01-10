Ледовое шоу «Щелкунчик» показали на катке в Химках

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

Химки стали одним из первых городов Подмосковья, где показали эту постановку. Шоу прошло на Театральном катке.

На главной ледовой площадке города ожила знаменитая сказка Гофмана «Щелкунчик» под художественным руководством звезд фигурного катания Татьяны Навки и Петра Чернышева.

Зрители погрузились в волшебную атмосферу: их ждали виртуозные выступления фигуристов, фантастические декорации и музыка Петра Чайковского.

Глава округа Елена Землякова сказала, что на катке присутствовали сотни жителей и гостей Химок. Несмотря на непогоду, на представление приходили семьями. Взрослые и дети получили яркие эмоции, впечатлились танцами и захватывающим сюжетом.

«Когда на льду оживает сказка, а зрители — и дети, и взрослые — замирают от восторга, понимаешь: это и есть те самые моменты, которые остаются в памяти на всю жизнь», — отметил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Для удобства зрителей была организована и онлайн-трансляция.