Ледовое шоу с участием звезд фигурного катания прошло в Серпухове
В парке «Питомник» 7 февраля представили шоу «Щелкунчик». Постановка прошла под руководством прославленных мастеров Татьяны Навки и Петра Чернышева.
В спектакле приняли участие известные фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Глава округа Алексей Шимко отметил, что это была настоящая сказка на льду, знакомая каждому с детства. Он добавил, что организаторы постарались создать максимально комфортные условия как для зрителей, так и для артистов.
По его словам, такие мероприятия в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» являются важной частью работы по развитию спорта и досуга. Алексей Шимко подчеркнул, что в округе будут продолжать совершенствовать инфраструктуру, строить современные площадки и поддерживать юные таланты.
Мероприятие стало возможным благодаря автономной некоммерческой организации «МосОблПарк» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.