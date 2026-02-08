Ледовое шоу с участием звезд фигурного катания прошло в Серпухове

В спектакле приняли участие известные фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Глава округа Алексей Шимко отметил, что это была настоящая сказка на льду, знакомая каждому с детства. Он добавил, что организаторы постарались создать максимально комфортные условия как для зрителей, так и для артистов.

По его словам, такие мероприятия в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» являются важной частью работы по развитию спорта и досуга. Алексей Шимко подчеркнул, что в округе будут продолжать совершенствовать инфраструктуру, строить современные площадки и поддерживать юные таланты.

Мероприятие стало возможным благодаря автономной некоммерческой организации «МосОблПарк» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.