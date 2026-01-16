Ледовое шоу пройдет в Наро-Фоминске 17 декабря

Уже завтра, 17 января, жителей и гостей Наро-Фоминска ожидает уникальное культурное событие. В Центральном парке имени Воровского состоится показ ледового спектакля «Сказ о Руси» под руководством фигуристки, двукратной чемпионки мира и многократного призера Олимпийских игр Ирины Слуцкой.

Это мероприятие является частью гастрольного тура звездных ледовых шоу по Московской области, организованного при поддержке Министерства культуры и туризма региона в рамках зимней фестивальной программы «Зима в Подмосковье». Представление начнется в 17:00 на открытом катке парка. «Сказ о Руси» — это театрализованное действо, в котором элементы народных преданий и русской культуры переплетаются с мастерством фигурного катания.

«Вместе с Ириной Слуцкой на лед выйдут такие спортсмены и звезды фигурного катания, как Илья Молянов, Майя Хромых, Илья Миронов, Ясмина Кадырова, Юко Кавагути и другие талантливые артисты. Они продемонстрируют сложнейшие прыжки, вращения и поддержки, погружая публику в мир грации и силы. Гастрольный тур ледовых шоу, который охватывает различные города Подмосковья, призван сделать высококлассное искусство доступным для широкой аудитории», — отметили организаторы.

Вход на все представления свободный.