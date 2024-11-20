Ледовое шоу под музыку Чайковского покажут в Подмосковье в январе

Ледовое шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» покажут в Подмосковье в январе. Представления состоятся в Подольске, Балашихе и Мытищах. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Это современная интерпретация классической истории, соединяющая русский балет, ледовое шоу и живую музыку в исполнении симфонического оркестра. В каждом городе спектакль представит местный амбассадор — известный артист, спортсмен или общественный деятель.

Дирижером шоу выступит художественный руководитель Московского государственного академического симфонического оркестра Иван Никифорчин. Главные роли исполнят мастера спорта по фигурному катанию Елизавета Худайбердиева, Егор Базин, Елена Йованович, Максим Мирошкин, Апполинария Панфилова, Дмитрий Рылов, Алиса Блинникова и Алексей Карпов.

Шоу пройдет в ледовых дворцах и спортивных аренах с отличной видимостью для зрителей. Проект «Ледовые сезоны» направлен на популяризацию русского искусства и спорта, объединяя классику и современность. В Подольске представление пройдет 2 января, в Балашихе — 3 января, а в Мытищах — 4 января.