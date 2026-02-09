Ледовое шоу по мотивам русских сказок прошло в Одинцове

В парке Малевича в Одинцове состоялось ледовое шоу «Сказ о Руси». Его идейным вдохновителем выступила знаменитая фигуристка, призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая.

Ледовые шоу в парках проводятся с 2022 года. В этом сезоне появилась новая идея — создать представление по мотивам русских сказок с участием звезд фигурного катания, включая Юко Кавагути, Майю Хромых, Илью Миронова и других.

В команде более 20 человек, не считая тех, кто помогал в организации. Шоу стало одним из ключевых событий программы «Зима в Подмосковье».

«Концепция шоу очень проста — она посвящена зиме и борьбе. Люди попросили, чтобы зима пришла. Но, а потом испугались, что она пришла и что они замерзнут. Поэтому народ восстал и князь решил, что надо исправить проблему. Пришли жар птицы, которые показали как хорошо может быть и летом и зимой», — рассказала Ирина Слуцкая.

После выступления в Одинцове коллектив готовится к следующему показу, который состоится 14 февраля в Наро-Фоминске.