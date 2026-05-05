Ледовое шоу ко Дню Победы прошло в Можайске

Шоу «Майский лед: весна Победы», приуроченное к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошло на базе Дворца спорта «Багратион» 4 мая. Событие собрало более 600 зрителей.

Воспитанники спортивной школы «Багратион» показали на льду композиции, посвященные военным и послевоенным страницам истории страны. Зрители увидели как сольные, так и групповые выступления.

Торжественное открытие ледового шоу посетили почетные гости: председатель совета депутатов Можайского округа Василий Овчинников и депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова.

Василий Овчинников отметил, что шоу стало не только ярким спортивным событием, но и данью уважения ветеранам и всем, кто ковал Победу. «Отрадно, что юные спортсмены школы через красоту фигурного катания передают связь времен и благодарность героям», — сказал депутат

Татьяна Сердюкова также поблагодарила тренерский состав и воспитанников спортивной школы «Багратион». Гости отметили высокий уровень организации, эмоциональную насыщенность программы и мастерство юных фигуристов.