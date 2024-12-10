Ледовое шоу Ирины Слуцкой прошло на Театральном катке в Химках

Ледовое шоу по мотивам известной сказки «Двенадцать месяцев» прошло на Театральном катке в Химках. Организатором выступила заслуженный мастер спорта по фигурному катанию и двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая.

Зрителям представили новое прочтение новогодней сказки о добре, справедливости и вере в чудо. Особую атмосферу создавали колоритные персонажи, яркие костюмы, сложнейшие пируэты и блестящая актерская игра. Визитной карточкой ледового представления стали акробатические номера и яркое фаер-шоу.

Главную героиню постановки за кадром озвучила финалистка проекта «Голос» Юлия Брант. Также певица исполнила несколько композиций вживую.

Ледовое шоу Ирины Слуцкой открыло парад праздничных событий проекта «Зима в Подмосковье». Всего до конца этого сезона в Химках пройдут свыше 400 тематических мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.

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