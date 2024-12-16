Ледовое шоу Ильи Авербуха в Лобне собрало более трех тысяч зрителей

В Лобне прошло захватывающее ледовое шоу, которое стало частью проекта «Зима в Подмосковье». Более трех тысяч зрителей пришли увидеть уникальные номера с участием олимпийских чемпионов и мастеров спорта.

Шоу собрало лучших фигуристов, таких как Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Елизавета Туктамышева и другие звезды фигурного катания. Для удобства зрителей на площади возле сцены был установлен экран, на котором велась прямая трансляция выступлений.

Каждое выступление переносило зрителей в уникальные моменты жизни фигуристов, заставляя переживать за них. Особенно зрелищным был номер Алексея Ягудина, который исполнил свою знаменитую олимпийскую программу. В финале шоу все участники собрались на льду, чтобы еще раз порадовать зрителей ярким выступлением.

Глава города Анна Кротова выразила благодарность Илье Авербуху и всей команде шоу за этот замечательный подарок для Лобни в преддверии Нового года.