Ледовое шоу Ильи Авербуха прошло в Волоколамске

Фото: Телеканал «360»

На ледовой арене Дворца спорта «Лидер» зрители увидели целое созвездие известных фигуристов. Свое мастерство показали Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и  Максим  Маринин, Максим Шабалин и Екатерина Боброва, Артем Федорченко.

Продюсер Илья Авербух взял в коллектив не только коллег-профессионалов. В представлении участвуют артисты цирка на льду — Анастасия Игнатьева и Алексей Усков. А с 66-летней Натальей Саблиной зритель знаком по шоу на Первом канале — она стала победительницей проекта «Народный ледниковый».

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» в Волоколамске был открыт в феврале 2024 года. Это самая новая подмосковная арена из тех, на которых уже показали шоу «Чемпионы».

«Каждый каток начал преображаться, они становятся лучше и краше во многих городах Подмосковья. Поэтому, конечно, это заслуга власти, администрации, и вам низкий поклон», — сказал Илья Авербух.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова отметила, что такое звездное шоу стало настоящим праздником для горожан, которые скучали по фигурному катанию и грандиозным мероприятиям.

Только в декабре шоу Илья Авербуха посмотрели более 12 тысяч жителей и гостей Московской области.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте