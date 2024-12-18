Ледовое шоу Ильи Авербуха прошло в Волоколамске

На ледовой арене Дворца спорта «Лидер» зрители увидели целое созвездие известных фигуристов. Свое мастерство показали Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Максим Шабалин и Екатерина Боброва, Артем Федорченко.

Продюсер Илья Авербух взял в коллектив не только коллег-профессионалов. В представлении участвуют артисты цирка на льду — Анастасия Игнатьева и Алексей Усков. А с 66-летней Натальей Саблиной зритель знаком по шоу на Первом канале — она стала победительницей проекта «Народный ледниковый».

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» в Волоколамске был открыт в феврале 2024 года. Это самая новая подмосковная арена из тех, на которых уже показали шоу «Чемпионы».