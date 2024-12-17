Ледовое шоу Ильи Авербуха прошло в Павловском Посаде

Павловский Посад стал в минувшие выходные столицей фигурного катания. На стадионе «Заречье» прошло ледовое гала-шоу Ильи Авербуха «Чемпионы».

На лед вышли мастера высочайшего класса — чемпионы и призеры Олимпийских игр Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Елизавета Туктамышева, Екатерина Боброва и Максим Шабалин, Артем Федорченко. Четвертый год шоу проходит в городах столичного региона в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Вдохновитель и организатор шоу Илья Авербух сумел объединить классические элементы фигурного катания с современной хореографией. Получилась целая история о зиме и волшебстве.

Вместе со звездами спорта на лед вышла победительница проекта «Народный ледниковый» Наталья Саблина. В этом году она отметила свой 66-й день рождения. Несмотря на почтенный возраст, Наталья в отличной спортивной форме и вдохновляет своим примером тех, кто пока не решается стать на коньки.