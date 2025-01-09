Ледовое шоу Ильи Авербуха прошло в парке Малевича в Одинцове

Олимпийские чемпионы выступили на ледовом шоу Ильи Авербуха в парке Малевича в Одинцовском городском округе. Мероприятие объединило звезд фигурного катания со всей страны.

С уникальной программой выступили финалисты телепроекта «Народный ледниковый»: олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, чемпионы мира Албена Денкова и Максим Ставиский, заслуженные артисты цирка на льду Мария Голубева и Алексей Усков, а также Софья Шевченко и Андрей Ежлов, Артем Федорченко, Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин. Сам Илья Авербух тоже вышел на лед.

Ледовое шоу проводят при поддержке команды губернатора Московской области Андрея Воробьева уже в четвертый раз. Этой зимой представление показали в Дубне, Волоколамске, Лобне, Подольске, Егорьевске и Павловском Посаде. Вход на мероприятие свободный.