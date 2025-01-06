На катке поселка Мисайлово прошло ледовое гала-шоу «Чемпионы» Ильи Авербуха. Открытие представления началось с торжественной речи главы Ленинского округа Станислава Каторова.
«Мне очень приятно здесь находиться и иметь возможность каждому из вас передать этот подарок от нашего губернатора. Я уверен, что ребята из команды Ильи Авербуха покажут вам выступления, которые точно понравятся всем здесь присутствующим», — подчеркнул Каторов.
В шоу приняли участие чемпионы и звезды фигурного катания — они показали все тонкости искусства танцев на льду. Зрители особенно отметили мастерство танцоров и уникальность номеров. Напомним, что новогодние спектакли на льду со знаменитыми фигуристами проводят в Ленинском округе при поддержке губернатора Андрея Воробьева уже четвертый год.
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Ледовое шоу Ильи Авербуха прошло в Ленинском округе
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