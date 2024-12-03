Ледовое шоу Ильи Авербуха покажут в Подольске 1 января

В рамках акции «Зима в Подмосковье» в городском округе Подольск пройдет ледовое представление Ильи Авербуха «Шоу чемпионов». А 4 января горожане увидят выступление участников зимнего фристайл-мотокросса.

В городском округе Подольск 1 января в 17:00 состоится ледовое представление «Шоу чемпионов». Кроме финалистов телепроекта «Народный ледниковый», в нем примут участие звезды российского фигурного катания: заслуженный мастер спорта, серебряный призер зимних Олимпийских игр Илья Авербух и олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин.

В рамках проекта «Зимний фристайл-мотокросс» 4 января в 14:00 свои акробатические номера покажут мотоциклисты. Мероприятие пройдет на парковке торгово-развлекательного центра «ГранСити» в Климовске. Организаторы предусмотрели три блока по фристайл-мотокроссу, а также сальто на багги, которое исполняют всего четыре человека в мире. Чемпион мира по битбоксу Вахтанга развлечет зрителей между сетами. Мероприятие организовали при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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