Ледовое шоу для детей прошло в Подольске

В ледовом дворце «Витязь» собралось около 4 тысяч зрителей. Среди гостей были многодетные семьи, дети участников спецоперации и из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Перед представлением ребят угостили хот-догами и сладостями, а также провели развлекательные активности и мастер-классы. С наступающим праздником жителей поздравил глава округа Григорий Артамонов.

«У нас есть возможность отметить предстоящий Новый год в такой дружной компании. Я хотел бы пожелать всем хороших эмоций сегодня. Честно, старались, чтобы получилось хорошее мероприятие», — сказал глава Подольска.

Артисты театра ледовых миниатюр «Волшебный лед» показали мюзикл «Снежная королева», созданный по мотивам сказки Андерсена. История о мужестве маленькой девочки, которая не побоялась бросить вызов самой Снежной королеве ради спасения брата, стала ярким и красочным представлением.