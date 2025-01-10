Ледовое шоу «Чемпионы» пройдет в Коломне 12 января

В Подмосковье уже четвертый год подряд при поддержке губернатора Андрея Воробьева проходят бесплатные новогодние ледовые спектакли. В парке Мира в Коломне 12 января на искусственном катке зрителей ждет яркое гала-шоу «Чемпионы».

Автором идеи и постановщиком этого музыкального представления с впечатляющими номерами и эффектным световым шоу стал заслуженный мастер спорта России, чемпион мира и Европы в танцах на льду Илья Авербух.

«Чемпионы» — это не просто шоу на льду, а настоящее погружение в мир спорта и искусства. В программе примут участие выдающиеся фигуристы страны, включая олимпийских чемпионов, а также финалисты популярного телепроекта «Народный ледниковый».

Представление начнется 12 января, в 19:30 на катке в парке Мира. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.