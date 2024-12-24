Ледовое представление Татьяны Навки пройдет в 5 округах Подмосковья в выходные

Ледовые представления «Новогодний самовар» в постановке Татьяны Навки пройдут в пяти округах Подмосковья в конце декабря. Фигуристы выступят в Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Ногинске, Сергиевом Посаде и Пушкино.

Ледовые представления пройдут 27, 28 и 29 декабря. Команда Татьяны Навки представит истории, объединяющие всех в дружескую компанию вокруг самовара. Среди участников — Аделина Сотникова, Максим Ковтун, Александра Степанова и другие известные фигуристы.

В пятницу 27 декабря спектакль покажут в парке «Атлант» в Орехово-Зуеве.

В субботу преставление состоится в спорткомплексе «Лидер» в Павловском Посаде и в Центральном парке Ногинска.

В воскресенье шоу смогут увидеть гости парка «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде и городского парка Ивантеевки.

Расписание спектаклей доступно на сайте welcome.mosreg.ru.