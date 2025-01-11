Ледовое гала-шоу Ильи Авербуха пройдет в Коломне 12 января

Жителей и гостей Коломны приглашают на бесплатное ледовое шоу «Чемпионы», которое пройдет в парке Мира в это воскресенье, 12 января. Новогодний спектакль на искусственном льду организован при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Автором идеи музыкальной постановки с эффектными номерами и яркими спецэффектами стал заслуженный мастер спорта, чемпион мира и Европы в танцах на льду Илья Авербух. На льду выступят звезды фигурного катания, включая олимпийских чемпионов и участников проекта «Народный Ледниковый».

Вход на мероприятие свободный. Для зрителей подготовят трибуну на 600 мест и большой экран, где будет транслироваться все происходящее на льду. Безопасность обеспечат сотрудники правоохранительных органов.

Начало шоу запланировано на 19:30, а его продолжительность составит один час. Обращаем внимание, что в день проведения мероприятия массовые катания в парке Мира отменяются. Возрастное ограничение 0+.