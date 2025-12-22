Ледовая вечеринка для молодежи прошла на катке в Солнечногорске

В Солнечногорске состоялась первая в новом сезоне проекта «Зима в Подмосковье» ледовая вечеринка «Подкат засчитан». Мероприятие прошло на центральном катке в парке культуры и отдыха.

Для участников подготовили развлекательную программу со множеством активностей. Молодые люди демонстрировали навыки катания, танцевали под динамичную музыку и участвовали в состязаниях на ловкость и креативность. Победители получили подарки от спонсоров. Атмосферу праздника создавала энергичная ведущая.

«Ледовые вечеринки „Подкат засчитан“ проводят в Солнечногорске с 2019 года. Это традиционное и полюбившееся нашей молодежи мероприятие, которое каждый раз привлекает множество участников. Его сопровождают музыка, игры и конкурсы, которые поднимают настроение и дарят новые эмоции. Ребята не только с пользой проводят досуг на свежем воздухе, но и находят друзей по интересам», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Организатором мероприятия выступил Молодежный центр «Подсолнух» при поддержке «Волонтеров Подмосковья».

Отметим, что главный каток заработал в Солнечногорске в декабре. Его покрытие — искусственный лед, сохраняющий свои свойства при температуре до +8 градусов. На площади в 2,6 тысячи квадратных метров можно проводить и хоккейные матчи. Объект оснастили теплой комфортной раздевалкой и камерами хранения.

На месте работает бесплатный прокат коньков. Для получения экипировки необходимо оставить денежный залог или документы: водительские права, СНИЛС или военный билет. Посещение катка бесплатное. Режим работы с 10:00 до 21:30.

Анонсы ледовых вечеринок и других событий публикуют в соцсетях молодежного центра «Подсолнух».