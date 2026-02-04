Ледяная скульптура украсила улицу в Подольске

Сказочный Змей Горыныч «поселился» на улице Ленина, у дома 58а. Ледяная скульптура притягивает взгляды прохожих и водителей.

Автор фигуры трехголового великана— 24-летняя Юлия Мещерякова. Каждый год она создает снежные фигуры, но ранее они украшали лишь частную территорию. В этот раз девушка решила подарить сказку всему Подольску.

«Я искала вдохновение в интернете, нашла китайских снежных драконов. Мне они понравились масштабом. Я адаптировала на русский лад, получился Горыныч», — рассказала Юлия.