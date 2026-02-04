Ледяная скульптура украсила улицу в Подольске
Сказочный Змей Горыныч «поселился» на улице Ленина, у дома 58а. Ледяная скульптура притягивает взгляды прохожих и водителей.
Автор фигуры трехголового великана— 24-летняя Юлия Мещерякова. Каждый год она создает снежные фигуры, но ранее они украшали лишь частную территорию. В этот раз девушка решила подарить сказку всему Подольску.
«Я искала вдохновение в интернете, нашла китайских снежных драконов. Мне они понравились масштабом. Я адаптировала на русский лад, получился Горыныч», — рассказала Юлия.
На создание масштабной композиции ушел не один день. Самым сложным оказалось сделать среднюю голову: Юлия несколько раз ее переделывала, укрепляла специальными подпорками. А гребень до сих пор требует бережной корректировки.
Юлия — не профессиональный скульптор, но занятия в изостудии дома культуры «Машиностроитель» дали ей навыки в работе с объемом и светотенью. Дракон уже приобрел зеленый цвет — мастер использовала пищевой краситель. Кроме Горыныча, во дворе появились и другие фигуры: три кубика, символизирующие герб математической школы‑интерната при МГУ, где Юлия училась в 10–11-х классах. А неподалеку разместился патриотичный Спанч Боб с флагом России.