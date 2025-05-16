Лечение зубов под общим наркозом начали проводить в НИКИ детства

Стоматологическое лечение под общим наркозом стало доступно в НИКИ детства. Сейчас такую помощь юным пациентам оказывают в пяти медучреждениях региона. Получить ее можно бесплатно по полису ОМС.

Лечение зубов под наркозом проводят детям с тяжелыми формами ДЦП, аутизмом, нарушениями интеллекта, эпилепсией и редкими генетическими заболеваниями, рассказал председатель правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Во время процедуры с пациентами работает бригада врачей из стоматолога, хирурга, анестезиолога, рентгенолога и ассистентов. После лечения пациент просыпается в палате, где за его состоянием в течение нескольких часов следят специалисты.

Такая помощь также доступна в Московской областной, Люберецкой и Домодедовской стоматологических поликлиниках, а также больнице в Одинцове. Направить на лечение под наркозом может лечащий врач при наличии показаний.