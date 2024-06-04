Лечебный корпус в Мещерском реконструируют к 2025 году

Фото: Пресс-служба Минстроя МО

Реконструкция лечебного корпуса Московской областной психиатрической больницы № 2 имени Яковенко продолжается в городском округе Чехов. Завершить работы планируется до конца следующего года.

В Минстрое Подмосковья рассказали, что сейчас рабочие выполняют демонтаж внутренних конструкций здания.

На объекте трудятся 20 человек и пять специализированных машин. Ведутся работы по выносу наружных инженерных сетей и теплотрассы, устройство временного энергоснабжения и объездной дороги.

Площадь земельного участка составляет 1,77 гектара. Здание больницы площадью свыше девяти тысяч квадратных метров рассчитано на 420 коек. Сдать корпус в эксплуатацию планируется до конца 2025 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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