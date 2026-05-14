«Лебер» представит игровой комплекс по мотивам «Смешариков»

Компания «Лебер» разработала уникальный игровой комплекс высотой 7,3 метра, вдохновленный домиком Кроша из популярного мультфильма «Смешарики». При создании комплекса были тщательно воссозданы оригинальные цвета и формы, знакомые поклонникам мультсериала.

«Домик Кроша» соответствует всем стандартам безопасности детских площадок и адаптирован к игровым нагрузкам. Комплекс предназначен для детей в возрасте от 6 до 14 лет.

Директор по маркетингу компании «Лебер» Игорь Шаповалов отметил: «Это первый в истории официальный игровой комплекс из мира „Смешариков“, созданный благодаря коллаборации Лебера и ГК „Рики“».

Прием заявок на покупку открыт до 1 июля. Всего компания планирует установить 10 таких игровых комплексов.

Производство компании «Лебер» находится в подмосковных Мытищах, где предприятие занимается производством и установкой детских игровых и спортивных площадок.