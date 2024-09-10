Лазерным шоу завершат празднование Дня города в Лобне 14 сентября

Глава городского округа Лобня Анна Кротова опубликовала в своем телеграм-канале афишу на День города 14 сентября. Празднование завершат лазерным шоу, которое пройдет в Центральном парке.

Лобне исполнится 63 года. Программа начнется в 10:30 в Центральном парке. Для детей подготовят игры, а для родителей — парад колясок. На протяжении дня здесь будут собирать гуманитарную помощь и проводить мастер-классы на выставке «Сделано в Лобне». Вручение наград пройдет в 15:00, затем выступят творческие коллективы, кавер-группа исполнит русские хиты, а в 22:00 состоится лазерное шоу.

Программу подготовили в Доме культуры «Луговая» и на площади в микрорайоне Красная Поляна. Мероприятия стартуют в 11:00.

Выставка художников и мастериц Лобни откроется в 13:00 на площади у Художественной галереи имени Коробкова, а в музее истории города пройдет День открытых дверей. Посетителей приглашают к 11:00. Сначала сотрудники проведут экскурсию, а затем — мастер-класс.

Жителей Лобни научат изготавливать окопные свечи в 15:00 в доме № 31 на Букинском шоссе. Их отправят в зону специальной военной операции.

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