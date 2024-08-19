Лазерным шоу завершат празднование Дня города в Чехове 7 сентября

Фото: Unsplash

В Чехове готовят большую программу ко Дню города, который пройдет 7 сентября. Лазерное шоу завершит празднование.

Программа празднования Дня города начнется с возложения цветов к памятнику Антона Павловича Чехова

Организаторы подготовили для жителей и гостей округа активности в парке культуры и отдыха, а также на набережной реки Теребенка, в сквере микрорайона Венюково и на площадке в микрорайоне Губернский. В течение дня будут работать ярмарки, фудкорты, анимация для детей и розыгрыш подарков.

Помимо этого, любителей спорта приглашают принять участие в Лопасненском забеге.

Большой концерт начнется в 18:10 на Советской площади. Сначала выступят творческие коллективы из Москвы, затем — популярная российская группа «Rasa». В 21:55 начнется пятиминутное лазерное шоу.

Несколько улиц и дорог временно перекроют. Информацию разместят на официальном сайте администрации городского округа Чехов и в социальных сетях.

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