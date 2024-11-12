Лазерный станок для обучения студентов появился в университете в Коломне

Современный аппарат закупили в Государственном социально-гуманитарном университете в Коломне. С помощью лазерного станка с числовым программным управлением студенты смогут заниматься разными видами работ.

Средства на приобретение аппарата выделила выпускница вуза, депутат Московской областной думы Екатерина Лобышева. Станок разместили на технологическом факультете.

На нем можно работать с неметаллическим материалом, заниматься резьбой, выжиганием, гравировкой и другими задачами.

«У нас был лазерно-гравировальный станок по дереву, но меньшего формата. Теперь в распоряжении студентов есть новейший агрегат, способный резать не только фанеру и прочую древесину, но и оргалит, оргстекло, кожу, резину, бумагу, ткань… На нем можно делать различные декоративные вещи. Студенты смогут получать дополнительную специальность оператора лазерно-гравировального оборудования», — отметила декан технологического факультета Елена Смирнова.

Станок уже задействовали в учебном процессе. Студентам рассказывают о технологии лазерной деревообработки.

«Рада, что смогла помочь. С помощью станка ребята могут создавать оригинальные, полезные и интересные изделия. Главное — желание и творческий подход», — отметила Екатерина Лобышева.

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