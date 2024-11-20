Лазерное шоу «Битва за Москву» провели в Наро-Фоминске

В Доме культуры «Тамань» впервые провели лазерное шоу «Битва за Москву», где рассказали про атаку резервных частей 5-й и 33-й армий. Тогда, 6 декабря 1941 года, советские солдаты отбросили врага на исходный рубеж.

Идея рассказать о подвигах советских солдат на языке современных технологий принадлежит активистам движения «Волонтеры Подмосковья» в поселке Калининец. Они разработали проект, подали его на грантовый конкурс агентства «Росмолодежь» и получили поддержку.

«В рамках гранта, который мы выиграли в Крыму на „Тавриде“, показываем молодежи историю Великой Отечественной войны с применением лазерного шоу. Мы используем новые подходы, чтобы молодежь не просто смотрела или слушала какие-то уроки, а запоминала с помощью современных технологий», — уточнил волонтер, депутат Совета Наро-Фоминского городского округа Егор Балев.

Помимо лазерного шоу, на улицах Калининца появятся LCD-панели, транслирующие фото ветеранов, героев СВО и заслуженных жителей Наро-Фоминского городского округа. Пока они тестово представлены в холлах Дома культуры «Тамань», где «Волонтеры Подмосковья» провели акцию в рамках губернаторского проекта «Доброе дело».

«У нас проходит благотворительная ярмарка, которая объединила разные поколения: сегодня у нас — и юные школьники, и наше любимое „Активное долголетие“. Мы собрались вместе, чтобы помогать нашим бойцам: писать им письма и уделять внимание, которое будет греть им душу на передовой», — рассказала волонтер Ксения Савицкая.

«Волонтеры Подмосковья» из поселка Калининец готовы развивать свои проекты, в том числе представить их в других муниципалитетах Московской области.

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