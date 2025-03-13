Лавочки отремонтируют на набережной в Орехово-Зуеве

С приходом весны в округе начали наводить порядок в парках и общественных пространствах округа. Одной из приоритетных задач стало обновление набережной реки Клязьмы, являющейся популярным местом отдыха горожан.

Работники Орехово-Зуевского Комбината благоустройства активно приступили к ремонту и восстановлению лавочек, расположенных вдоль набережной. Сотрудники коммунальных служб не только устраняют поломки и повреждения, возникшие в результате зимней эксплуатации, но и проводят покраску.

«Мы часто приходим на набережную всей семьей, чтобы отдохнуть и насладиться природой. Очень радует, что здесь уже начались работы по уборке и ремонту. Обновленные лавочки — это отличное дополнение, делающее отдых еще более приятным», — сообщил местный житель Евгений Царев.

В рамках месячника чистоты и порядка планируется привести в нормативное состояние в общей сложности 848 территорий.