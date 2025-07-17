Лавочки и плитку у дома на улице Ленина обновили во Фрязине

Во Фрязине на улице Ленина, 21, преобразились придомовые территории: лавочки у подъездов покрасили в яркие цвета, а поврежденное плиточное покрытие у входа заменили на новое. Работы провела управляющая компания, оперативно отреагировав на обращения местных жителей.

Проверили также состояние других подъездов, чтобы убедиться, что работы по благоустройству выполнены качественно и соответствуют стандартам.

Жители Фрязина могут активно участвовать в улучшении своего города. Для предложений и идей по благоустройству можно записаться на личный прием к главе округа по телефону 8 (496) 255-53-25. Кроме того, для решения проблем и подачи жалоб доступен портал «Добродел», где каждое обращение рассматривается в кратчайшие сроки с гарантией обратной связи.

Такие инициативы показывают, что совместные усилия жителей и администрации делают Фрязино комфортнее и уютнее для всех.