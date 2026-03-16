Лауреаты премии правительства РФ в области туризма: кого отметили

В Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что член Аттестационной комиссии экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков Московской области, проректор по развитию программ магистратуры и аспирантуры Образовательного частного учреждения высшего образования «Российская международная академия туризма», доктор экономических наук, доцент Татьяна Рассохина стала лауреатом Премии Правительства РФ в области туризма.

Премия присуждена за реализацию проекта «Комплексная система непрерывной подготовки кадров» Российской международной академией туризма совместно с крупными предприятиями туристской индустрии (АО «ЦСТЭ» (холдинг) и ТГК «Измайлово»).

Кроме Татьяны Рассохиной, лауреатами премии стали ректор Образовательного частного учреждения высшего образования «Российская международная академия туризма», доктор педагогических наук, доцент Евгений Трофимов; президент АО «Центральный совет по туризму и отдыху» (холдинг), кандидат технических наук, профессор Виктор Пугиев; заместитель директора Московского филиала РМАТ по практическому обучению и общественным связям Людмила Павлова; генеральный директор ТГК «Измайлово» Константин Арзамасцев.

Лауреатов поздравил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Ректор РМАТ Евгений Трофимов в ответном слове отметил: «Представленный нами проект позволил разработать механизм развития практической подготовки обучающихся в ВУЗе в целях получения навыков и опыта работы, а также их последующего трудоустройства».