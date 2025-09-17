Лауреаты конкурса «Воспитатель года Подмосковья» обменялись опытом

В Министерстве образования Подмосковья прошла встреча с финалистами областного конкурса «Воспитатель года — 2025». В финал вышли пять педагогов дошкольного образования: Любовь Кудреватых из Балашихи, Анастасия Золотых из Домодедова, Дарья Леухина из Дмитровского округа, Мария Мордовцева из Королева и Светлана Тихомирова из Одинцовского округа.

На встрече они представили свои разработки и методики, среди которых были музыкальный альбом с QR-кодами для развития речи и памяти через песни, самодельные игры для обучения математике и творческому мышлению, а также виртуальные путешествия, позволяющие детям в интерактивной форме знакомиться с миром с помощью интернет-ресурсов и заданий. В ведомстве напомнили, что имя победителя объявят на областном празднике, посвященном Дню учителя. Главный приз составит 500 тысяч рублей, остальные лауреаты получат по 100 тысяч рублей.