Лауреатов всероссийского конкурса работников экстренных служб наградили в Химках

Награды получили 19 человек и коллективов в самых разных номинациях: от лучшего пожарного и спасателя до лучшего оператора «Системы-112» и кинолога.

«Та преданность делу, которую вы демонстрируете каждый день — это не работа. Это призвание, это служение. Региональный этап показал победителей, лучших, но, по моему мнению, каждый служитель этой профессии является в наших сердцах победителем», — обратилась к участникам глава городского округа Химки Елена Землякова.

Среди лауреатов — Родион Цыганов, который трудится в системе МЧС уже более 15 лет. Сейчас он занимает должность начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Жуковский.

«Из года в год я совершенствовал данные направления, данные показатели. И тем самым получил заслуженную победу. Для меня это очень важно, потому что я победил не только в Московской области, но и на всероссийском уровне», — поделился Родион Цыганов.

На мероприятии также подвели итоги работы всех экстренных служб Московской области за уходящий год. По словам начальник главного управления МЧС России по региону Алексея Павлова, важнейшим результатом стали более шести тысяч спасенных жизней.

Фестиваль «Созвездие мужества» — это не просто конкурс профессионального мастерства. Это важная возможность от всего сердца поблагодарить тех, кто каждый день стоит на страже безопасности жителей.