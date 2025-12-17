Лауреатов премии «Родительское спасибо» наградили в Подмосковье

Региональная церемония награждения лауреатов премии ВОРДИ «Родительское спасибо» прошла в Доме правительства Московской области. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В мероприятии приняли участие министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, федеральный куратор Всероссийской организации родителей и детей инвалидов по направлению здравоохранения Юлия Панкова и депутат Мособлдумы Андрей Голубев.

На церемонии чествовали победителей в следующих номинациях: «За поддержку инициатив родительских сообществ», «За лучшую медицинскую и реабилитационную помощь», «За социальную поддержку семей, воспитывающих особых детей и взрослых» и других.

Как отметил Максим Забелин, сотрудничество с Всероссийской организацией родителей и детей инвалидов помогает вести открытый диалог с семьями, где воспитываются дети с ОВЗ. Это дает возможность видеть реальную картину и двигаться вперед.

Также он душевно поздравил лауреатов с полученными наградами.