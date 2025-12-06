Лауреатов премии «Преодоление» наградили в Химках в День инвалидов
В выставочном комплексе «Артишок» в Химках чествовали лауреатов ежегодной премии «Преодоление». Награду получили 27 жителей муниципалитета.
Это взрослые и дети с ограниченными возможностями здоровья, которые, несмотря на трудности, достигают результатов в спорте, культуре, образовании и общественной жизни.
Перед собравшимися с речью выступили глава городского округа Химки Елена Землякова и председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.
«Сила духа и талант этих людей вдохновляют нас. Выражаем глубочайшее уважение нашим лауреатам, их семьям, а также врачам, соцработникам, педагогам и волонтерам. Ваша стойкость и любовь к жизни — пример для всех», — сказала руководитель муниципалитета.
Лауреатами премии стали воспитанники спортивно‑оздоровительного клуба «Благо». Они регулярно занимают призовые места в международных, всероссийских и региональных соревнованиях.
«Каждый из лауреатов — пример того, как упорство и вера в себя меняют жизнь. Ваши достижения показывают, что возможности человека гораздо шире любых ограничений. Мы гордимся вами и будем продолжать создавать условия, в которых каждый сможет раскрыть свой потенциал», — подчеркнул Сергей Малиновский.
Отметим, что премию «Преодоление» учредили в 2014 году. С тех пор ее получили 284 человека.