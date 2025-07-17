Лауреатов областной премии «Служение общему благу» наградили в Чехове

Торжественная церемония вручения премии имени Антона Чехова состоялась в музее-заповеднике «Мелихово». Событие было приурочено ко Дню памяти писателя и драматурга, который семь лет прожил в Чехове.

Премия была учреждена в год 150-летия со дня рождения классика. За это время наградами отметили 21 жителя Подмосковья. В этом году к ним добавились краевед из Коломны Александр Денисов, директор Истринского муниципального драматического театра Андрей Соколов и Мытищинский театра драмы и комедии «ФЭСТ». Победителям вручили дипломы губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Мы сажаем сад, но не всегда садовник может увидеть этот результат. Он делает это для будущих поколений, и делает бескорыстно, честно. Поэтому я всем желаю, чтобы мы были немного садовниками, сажали сад и верили, что в будущем наши поколения эту частичку нас увидят», — обратился к собравшимся министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Еще одним значимым событием стало открытие флигеля «Чайка» после реставрации. Василий Кузнецов, глава округа Михаил Собакин и главный хранитель фондов музея Ксения Чайковская подняли на постройке флажок, как когда-то это делал Чехов, показывая, что он дома и готов принимать гостей.

«У посетителей музея, жителей и гостей муниципального округа Чехов появилась возможность увидеть флигель в том виде, в котором он был при жизни писателя», — отметил Михаил Собакин.